19 февраля – день памяти преподобного Шио Мгвимского

Преподобный Шио, или Симеон, Мгвимский родился в Антиохии. Родители его были христианами и воспитывали своего сына как единственного наследника. Юноша получил хорошее образование, изучил Священное Писание и уже в ранние годы был одарен способностью толкования Слова Божия.

Узнав о святом подвижнике Иоанне, Шио тайно покинул родительский дом и направился к святому. Преподобный Иоанн отправил юношу к родителям, предсказав, что его родители станут иноками. Предсказание скоро исполнилось: Шио роздал наследство и принял постриг от святого Иоанна.

Спустя 20 лет преподобный Шио, в числе двенадцати других избранных учеников святого Иоанна, отправился в Иверию, современная Грузия, для проповеди Слова Божьего.

По благословению Католикоса Грузии Евлавия и своего учителя преподобный Шио поселился в пещере, западнее города Мцхета, где нес суровый аскетический подвиг, за который удостоился чудесных видений.

Вскоре место подвига святого превратилось в обитель, в которой преподобным был основан храм во Имя Пресвятой Троицы. Позже были возведены другие храмы: в честь Божией Матери и Иоанна Предтечи.

Число братии возрастало, и преподобный благословил основать для них Мгвимскую обитель, а сам продолжал подвиг спасения в затворе.

Преподобный Шио преставился в мае приобщившись накануне Святых Таин.

Мощи угодника Божия были положены в основанной им обители.

Тропарь

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу, приим бо крест, последовал еси Христу, и, дея, учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобне Шио, дух твой.

"УНИАН-Религии"

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