18 февраля православные христиане молятся перед образом Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших»

Икона Божией Матери «Взыскание погибших» — православная икона Пресвятой Богородицы. Создание образа относится к XVII веку.

Название иконы возникло под влиянием повести «О покаянии Феофила, эконома церковного во граде Адане»: молясь перед образом Богоматери, Феофил именовал её «Взыскание погибших».

На Руси история Феофила была известна с XVII века.

Почитание икон с таким названием началось на Руси с XVIII века, при этом, поскольку из повести «О покаянии Феофила…» неизвестна иконография образа Богородицы, перед которым молился Феофил, то почитавшиеся иконы связаны с этой историей только эпитетом Богородицы.

Наиболее известные списки иконы Божией Матери «Взыскание погибших» находятся в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке и в храме Положения Ризы Господней в Москве.

Тропарь

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, во объятиях Своих Предвечнаго Младенца и Бога носившая. Проси Его дати миру умирение и душам нашим спасение. Сын бо Тебе, Богомати, вещает, яко вся прошения Твоя во благое исполнит. Сего ради и мы припадающе, молим Тя и надеющийся на Тя, да не погибнем, имя Твое именуем: Ты бо еси, Владычице, Взыскание погибших.

"УНИАН-Религии"

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