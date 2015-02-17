17 февраля православные христиане молитвенно обращаются к преподобному Кириллу Новоезерскому

Преподобный Кирилл родился в Галиче и происходил из дворянского рода Белых. В 15 лет юноша ушёл из дома в монастырь к преподобному Корнилию Комельскому, который совершил над ним монашеский постриг.

Спустя некоторое время юного монаха нашли родители, считавшие его уже умершим. Они последовали примеру сына и также приняли монашество, отдав часть своего состояния в монастырь преподобного Корнилия.

С благословения игумена Кирилл оставил монастырь и начал странствовать по другим обителям для поклонения святыням. Этот период продолжался около двадцати лет.

В Тихвинском монастыре Кирилл удостоился явления Богородицы, которая направила его на берега Белого озера. Там он на Красном острове построил две кельи, а также две церкви в честь Воскресения Христова и Богоматери Одигитрии. Основание монастыря относят к 1517 году.

Вскоре к Кириллу присоединились другие отшельники и образовался Кирилло-Новоезерский монастырь, который пользовалась вниманием великих князей и царей, награждавших его богатыми вкладами и вотчинами.

Кирилл стал игуменом, основанной им обители, и скончался 4 февраля 1532 года.

Тропарь

Божиим Духом подвизаемь, слез твоих тучами изсохшее напоил еси, и безплотное в пустыни житие показал еси, и еже из глубины сердца бодренными молитвами и постом благодеяния труды уплодоносил еси, и вселенную всю просветил еси сиянием чудес твоих, отче наш Кирилле. Моли Христа Бога, спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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