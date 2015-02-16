16 февраля – день памяти святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского

Святитель Николай Японский, в миру Иван Дмитриевич Касаткин, родился 1 августа 1836 года в селе Березе Смоленской губернии.

Блестяще окончив Смоленскую Духовную семинарию, в 1857 году он был принят в Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Заканчивая академию, в нем обнаружилось призвание проповедовать православную веру в Японии. Подав соответствующее прошение, 24 июня 1860 года Иоанн был пострижен в монашество с именем Николай. В июле 1860 году иеромонах Николай выехал на место своего служения в город Хокодате.

Сначала проповедь Евангелия в Японии казалась совершенно немыслимой. Восемь лет ушло на то, чтобы изучить страну: народ, язык, нравы и обычаи.

В 1869 году было принято решение: «Образовать для проповеди между японскими язычниками слова Божия особую Российскую Духовную Миссию», начальником который был назначен возведенный в сан архимандрита отец Николай.

В 1871 году в Японии началось гонение на христиан, и многие из них были подвергнуты преследованиям.

В 1873 году, когда гонения несколько уменьшились, архимандрит Николай приступил к строительству в Токио церкви, а затем – духовного училища.

К 1874 году при Миссии в Токио действовали четыре училища катехизаторское, семинарское, женское и причетническое, а в Хокодате два училища – для мальчиков и девочек.

К 1878 году в Японии насчитывалось 4115 христиан. Богослужение в общинах и преподавание проводилось на родном языке. Стали издаваться духовно-нравственные книги.

В 1880 году, 30 марта, в Троицком соборе Александро-Невской лавры состоялась хиротония архимандрита Николая во епископа Токийского. Святитель Николай с еще большим усердием стал продолжать свои апостольские труды. Он завершил строительство собора Воскресения Христова в Токио, а также принялся за новый перевод богослужебных книг, составил на японском языке Православный Богословский словарь.

В период русско-японской войны 1905 году на долю святителя и его паствы выпали тяжелые испытания, но он с честью перенес их. Он помогал русским военнопленным в их тяжелых условиях. За эти подвижнические труды святой был возведен в сан архиепископа.

3 февраля 1912 года просветитель Японии архиепископ Николай мирно отошел ко Господу.

10 апреля 1970 года святитель Николай за свои труды в деле просвещения японского народа был причислен к лику святых.

В Японии святитель Николай почитается как великий праведник и особый молитвенник пред Господом.

Тропарь

Апостолов единонравне и сопрестольне, служителю Христов верный и Богомудрый, цевнице избранная Божественнаго Духа, сосуде преизливающийся любве Христовы, Японския земли просветителю, святый Николае, иерарше равноапостольне, молися Живоначальней Троице о всем твоем стаде и о всем мире.

"УНИАН-Религии"

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