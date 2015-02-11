11 февраля Православная Церковь вспоминает перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца

После того как святой священномученик Игнатий был растерзан зверям в Риме по приказу императора Траяна в 107 году, христиане собрали его кости и хранили в Риме.

В 108 году останки перенесли в предместье города Антиохии.

Второе перенесение - в самый город Антиохию - совершено было в 438 году.

После взятия Антиохии персами мощи священномученика были возвращены в Рим и положены в храме в честь святого священномученика папы Климента в 540 году, а по другим источникам, в 637 году.

Священномученик Игнатий ввел в церковное богослужение антифонное, то есть поочередное пение двух хоров. Он оставил семь архипастырских посланий, в которых наставлял в вере, любви и добрых делах, призывал хранить единство веры и остерегаться еретиков.

Тропарь

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, Богодохновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Игнатие. Моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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