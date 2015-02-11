11 февраля – Собор Екатеринбургских святых

Этот праздник в Русской Православной Церкви установлен в память о святых, связанных с Екатеринбургской епархией.

Празднование установлено по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2010 году по инициативе архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия.

Празднование Собору Екатеринбургских святых начали совершать с 2011 года.

Днем празднования выбрано 11 февраля — день образования Екатеринбургской епархии.

Всего в составе Собора Екатеринбургских святых прославлены 63 святых, подвижническая жизнь и мученическая смерть которых была непосредственно связана с Екатеринбургской епархией.

Тропарь

Украшается днесь Святая Церковь, торжествующи собор святых земли Екатеринбуржския, и яко зарями просвещается светло в памяти их, вся призывающи стезями их честнаго жительства шествовати, и в терпении спасение свое соделовати; темже притекающе к ним верою, возопиим: молитеся ко Господу, мир даровати мирови, и душам нашим велию милость.

"УНИАН-Религии"

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