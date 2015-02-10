10 февраля – день памяти преподобного Ефрема Сирина

О жизни святого Ефрема известно крайне мало.

Судя по его произведениям, он получил хорошее образование, включавшее и знакомство с античным языческим наследием. Его наследие чрезвычайно обширно и включает в себя толкования на Священное Писание, проповеди и поучения, многочисленные гимны и молитвы, вошедшие отчасти в современное богослужение.

Еще при жизни преподобного они были переведены на греческий язык.

Ефрем Сирин большое внимание уделял нравственному учению. Именно в проповедях он раскрывает свой талант оратора, не используя излишние риторические формы, но неизменно переводя разговор в практическое русло.

Часть его проповедей написаны в форме диалога учителя и ученика, часть – как последовательное объяснение того или иного фрагмента Священного Писания.

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Ефреме, отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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