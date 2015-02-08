8 февраля – Собор святых новомучеников и исповедников Церкви Русской

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской - празднование Русской Православной Церкви в честь святых пострадавших в антицерковных гонениях в СССР.

Празднование Собора новомучеников и исповедников Российских было определено Патриархом Тихоном и подтверждено Всероссийским Поместным Собором 1917-1918.

В последующие годы советской власти эту память возможно было отмечать лишь тайно.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви весной 1992 года установил празднование Собора новомучеников и исповедников Российских XX века 25 января (по старому стилю), если этот день совпадает с воскресным днем, а если не совпадает - то в ближайшее последующее воскресенье. Дата была сопряжена с днём памяти священномученика Владимира (Богоявленского) митрополита Киевского и Галицкого.

На 22 марта 2011 года к лику новомучеников и исповедников Российских поименно причислено 1776 человек.

Тропарь

Днесь радостно ликует Церковь Русская, прославляющи новомученики и исповедники своя: святители и иереи, царственныя страстотерпцы, благоверныя князи и княгини, преподобныя мужи и жены и вся православныя христианы, во дни гонения безбожнаго жизнь свою за веру во Христа положившия и кровьми истину соблюдшия. Тех предстательством, долготерпеливе Господи, страну нашу в Православии сохрани до скончания века.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.