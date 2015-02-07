7 февраля православные христиане возносят свои молитвы перед образом Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали»
Икона Богоматери «Утоли моя печали» была привезена в Москву казаками в 1640 году при царе Михаиле Федоровиче и находилась в церкви Святителя Николая, что на Пупышах в Садовниках.
В этой церкви хранились записи о многих чудесах, происходивших от чудотворной иконы Богоматери, но пожаром 1771 года все документальные свидетельства были уничтожены.
Предание сохранило память о многих чудесных событиях, наиболее известным из которых является случай полного исцеления женщины знатного происхождения, которой было явление Богородицы со словами: «Вели себя везти в Москву. Там, на Пупышеве, в храме Святого Николая, есть Мой образ с надписью: «Утоли моя печали», молись пред ним и получишь исцеление».
Люди передают, что икону долго искали в храме, но не нашли и, только принеся все, хранившиеся на колокольне храма иконы Божьей Матери, среди них, обнаружили одну с надписью: «Утоли моя печали».
Когда больная увидела образ, то перекрестилась, хотя, до этого не могла даже пошевелить рукой.
После молебна женщина приложилась к иконе и встала на ноги совершенно здоровой.
Это чудо совершилось 7 февраля 1760 года.
Тропарь
Утоли болезни многовоздыхающия души моея, утолившая всяку слезу от лица земли, Ты бо человеком болезни отгониши и грешных скорби разрушаеши, Тебе бо вси стяжахом надежду и утверждение, Пресвятая Мати Дево.
"УНИАН-Религии"
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