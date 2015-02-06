6 февраля – память мученика Иоанна Казанского

В княжение великого князя Василия Ивановича татары напали на Нижний Новгород. Многие жители были взяты в плен и уведены в Казань. В числе их был и богобоязненный Иоанн.

При разделе пленников он достался ханскому родственнику Алей-Шнуру. Днем Иоанн честно служил своему господину, а ночами молился, терпеливо перенося обиды и насмешки. Хозяин решил сделать своего невольника поклонником Магомета, но Иоанн твердо объявил, что исповедует Господом Богом Иисуса Христа.

Зимой татары привели его на русское кладбище, смертельно ранили мечами и связанного бросили на снег. Очнувшись ночью, святой Иоанн добрался до двора живущих в Казани русских, просил позвать священника, причастился Святых Таин, всю ночь молился, а наутро скончался.

Мученик Иоанн Казанский пострадал за Христа в городе Казани 24 января 1529 года.

Тропарь

Страстотерпче святый Иоанне, блаженна земля, напившаяся крове твоея, Христа бо со дерзновением проповедав, многия муки от неверных агарян приял еси, страданьми своими противных дерзости низложив, Троицы поборник явился еси, Юже и моли даровати нам велию милость.

"УНИАН-Религии"

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