3 февраля Православная церковь почитает образ Пресвятой Богородицы «Ктиторской»

Данная икона Пресвятой Богородицы находится в Ватопедском монастыре на Афоне.

Образ был пожертвован монастырю императором Василием Великим в четвертом веке, который считался ктитором, то есть устроителем либо украсителем монастыря, отсюда и название иконы. Прославился образ следующим образом.

Когда в 862 году грабители-арабы напали на Святую Гору Афон и были уже недалеко от Ватопеда, экклесиарх монастыря, то есть человек, который отвечает за порядок богослужения, спрятал Ктиторскую икону Пресвятой Богородицы вместе с крестом в колодце под помостом храма, за мраморной плитой, зажегши перед святынею свечу. Сам же он был схвачен варварами и взят в плен.

Когда через 40 лет экклесиарх получил свободу и вернулся в полуразрушенную обитель, то по его указанию были найдены и открыты крест и икона, причём с горящей перед ними свечой.

Икона эта стоит в алтаре соборного храма, почему называется ещё «Алтарницей».

"УНИАН-Религии"

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