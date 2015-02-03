3 февраля православные христиане чтят память преподобного Максима Грека

Будучи греком по происхождению, преподобный Максим Грек получил образование в Италии, где нашли убежище многие беженцы после падения Константинополя. Здесь он смог познакомиться со многими деятелями Возрождения, был знаком и со знаменитым проповедником Иеронимом Савонаролой. После возвращения в 1507 году он принимает монашество в Ватопедском монастыре на святой горе Афон.

В 1515 году он был послан на Русь, по просьбе великого князя Василия III, для перевода книг. Выучив русский язык, он занялся переводом псалтыри. Оказавшийся втянутым в спор по вопросу монастырского землевладения, Максим принял сторону нестяжателей. Преподобный также выступил с критикой несовершенства русской религиозной жизни.

Все это вызвало к нему ненависть со стороны высшего общества, в 1525 году его обвинили в ереси и сослали в Иосифо-Волоцкий монастырь. Через шесть лет ему было предъявлено обвинение в «порче» книг и отдали под надзор епископа Тверского Акакия.

Неоднократные ходатайства за него со стороны восточных патриархов облегчили его участь, и он был переведен в Троицко-Сергиев монастырь, где он и скончался в 1556 году.

Тропарь

Зарею Духа облистаем, витийствующих богомудренно сподобился еси разумения, неведением омраченная сердца человеков светом благочестия просвещая, пресветел явился еси Православия светильник, Максиме преподобне, отонудуже ревности ради Всевидящаго отечества чужд и странен, Российския страны был еси пресельник, страдания темниц и заточения от самодержавнаго претерпев, десницею Вышняго венчаешися и чудодействуеши преславная. И о нас ходатай буди непреложен, чтущих любовию святую памятъ твою.

"УНИАН-Религии"

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