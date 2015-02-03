3 февраля – память преподобного Максима Исповедника

О ранних годах преподобного Максима Исповедника известно немногое.

Юноша получил хорошее образование и какое-то время был личным секретарем императора Ираклия. Тем не менее, жизнь чиновника в столице его тяготила и он подал в отставку, после чего сразу же отправился в Хризопольский монастырь, затем перебрался в монастырь святого Георгия в Кизике, где прожил до 626 года. Здесь были написаны его первые работы, которые принесли ему известность.

Спасаясь от нашествия персов он, в числе других беженцев оказался в Карфагене, территория современной Северной Африки, где и включился в борьбу с возникшей тогда ересью монофелитства.

В 645 году там произошел его знаменитый диспут с патриархом Константинополя Пирром. После победы на нем, он отправился в Рим, где явился одним из инициаторов и богословских экспертов Латеранского Собора 649 года. Вступив этим в конфликт с властью он был вместе с папой Мартином арестован в 653, по другим источникам 655, году.

В 656 году преподобный Максим предстал перед судом. После него он неоднократно пересылался из одного места заключения в другое. Наконец, в 662 году его вновь привезли в Константинополь, где произошло еще одно судебное заседание. Осудив его бескомпромиссную борьбу с монофелитством, власти приговорили его к отсечению языка и правой руки и сослали на Кавказ.

Спустя немного времени святой Максим умер в крепости Схимарис.

Существует грузинское предание, указывающее на точное место его смерти и погребения, для его проверки была направлена экспедиция в 1915–1916 году, но материалы ее работы утеряны в ходе революции 1917 года и гражданской войны.

Тропарь

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, монашествующих Богодухновенное удобрение, Максиме премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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