3 февраля – день памяти святых мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы
Святые мученики Евгений, Кандид, Валериан и Акила пострадали за веру во Христа в период царствования Диоклитиана и Максимиана, в конце третьего века.
Валериан, Кандид и Акила во время гонений скрылись в Гранезондских горах, но и здесь их в скором времени нашли и привели в город.
Святых мучеников били воловьими жилами, строгали железом, посыпали раны солью и жгли огнем.
Через несколько дней задержали и Евгения, которого также подвергли жестоким пыткам.
После издевательств и побоев четырех мучеников бросили в раскаленную печь, но они вышли из нее невредимыми. В итоге всем юношам отсекли головы.
Тропарь
Мученицы Твой, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.
"УНИАН-Религии"
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