28 декабря православные чтят память преподобного Павла Латрийского

Преподобный Павел Латрийський был уроженцем города Элен в Пергаме.

После смерти отца, юноша воспитывался в обители святого Стефана во Фригии. Когда же умерла мать, юный инок смог всецело посвятить себя подвигам в монастыре на горе Латр, около Милета.

Чтобы достичь еще больших духовных высот, святой Павел закрылся в одной из горных пещер.

Здесь Господь дал преподобному дар чудотворения и предвидения будущего.

Дважды преподобный Павел приезжал на остров Самос, где основал лавру и восстановил три монастыря, которые были разграблены и разрушены иноверцами. Предсказав свою смерть, старец преставился к Богу в 955 году.

Тропарь

Яко Безплотных единовсельника и всем преподобным сообщника, всеславне Павле, поем тя и молим тя: молися всегда о нас, яко да обрящем милость.

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