24 декабря - память преподобного Никона Сухого, Печерского

Преподобный Никон Сухой - сын богатых и знатных родителей, который решил отказаться от наследства и принять монашество.

В 1096 году при нашествии хана Боняка его вместе с другими монахами взяли в плен. Половцы обращались с ним жестоко, так как ожидали выкуп от родственников.

Несмотря на унижения и скорби, Никон как-то сказал своему хозяину, что когда-нибудь он вернется в свой монастырь. Половец подрезал преподобному Никону сухожилия ног и поставил усиленную стражу.

Через три дня заключенный-монах вдруг стал невидимым для окружающих и тут же было перенесено в Киево-Печерский монастырь к началу богослужения.

Он пытался скрыть удивление от братии обители, но на их просьбы рассказал о том, что происходило с ним. Через много лет бывший хозяин Никона явился в монастырь, где увидел беглеца.

Он уверовал в Бога, крестился, принял постриг и стал послушником святого Никона Сухого. Преподобный Никон умер в начале XII века и был положен в Ближних пещерах.

Тропарь

Бога Благаго возлюбил, иноческое приял еси житие и хорошо в нем подвизался, пленен был еси половцы, имиже много мучим, крепкодушне Никоне, благодатию Христовою свободился еси от них невидимо, и ныне во Свете пребывая неприступном, моли спастись нам, твою память почитающим.

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