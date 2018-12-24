24 декабря – день памяти преподобного Даниила Столпника

Преподобный Даниил Столпник родился в Месопотамии.

Его мать, которую звали Марфой, долгое время не могла забеременеть. Женщина пообещала, что если у нее когда-нибудь родится младенец, то она посвятит его Богу. Вскоре у Марфы родился мальчик, но долгое время ему не давали никакого имени.

Родители хотели, чтобы имя у ребенка было особенным. В один из дней, они привели парня к игумену одного из соседних монастырей.

Игумен приказал дать богослужебную книгу, развернул ее и нашел слова пророка Даниила. Так мальчика и назвали - Даниилом. В двенадцать лет он тайно ушел из дома в монастырь.

Родители обрадовались и пришли его навестить. По их просьбе игумен постриг в монашество Даниила, но самим родителям запретил часто посещать сына.

Однажды вместе с игуменом монастыря Даниил навестил святого Симеона Столпника, который предсказал юному монаху, что он также будет нести подвиг столпничества.

Преподобный Даниил долго жил в затворе, пока в видении ему не было показано место его нового подвига.

Вскоре он покинул обитель и ушел во Фригийскую пустыню вместе с двумя учениками. Там монахи построили столб, на котором святой Даниил жил в течение 33 лет. В пустыню стали приходить больные, чтобы получить исцеление по молитвам святого.

Преподобный Даниил преставился в возрасте восьмидесяти лет.

Тропарь

Терпения столп был еси, ревновавый праотцем, преподобне, Иову во страстех, Иосифу во искушениих, и Безплотных жительству сый в телеси, Данииле, отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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