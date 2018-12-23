23 декабря Православная Церковь чтит память святителя Иоасафа Белгородского

Святитель Иоасаф родился в селе Прилуки, тогдашней Полтавской губернии, в сентябре 1705 года. При крещении малыша назвали Иоакимом. Он происходил из древнего благочестивого украинского рода Горленковых.

В 1712 году родители семилетнего Иоакима отдали мальчика в Киевскую духовную академию. Именно в стенах духовной школы он почувствовал интерес к монашеской жизни.

Как-то молодой человек поделился с родителями мыслями о желании принять монашество. Родители Иоакима не одобрили такой выбор жизненного пути, но юноша настоял на своем и в 1725 году тайно принял рясофор в Киевском Межигорском монастыре с именем Илариона.

Через год инока Илариона рукоположили в сан иеродиакона и оставили преподавателем в духовной академии. Вскоре ему было поручено послушание в должности экзаменатора при Киевской архиепископии.

В ноябре 1734 иеродиакона Иосафа посвятили в сан иеромонаха и перевели из училищного Братского монастыря в Киево-Софийский архиерейский дом.

Через три года отец Иоасаф был назначен настоятелем Свято-Преображенского Мгарского монастыря с возведением в сан игумена. В 1744 году состоялось возведение игумена Иоасафа в сан архимандрита.

В конце того же года последовало распоряжение о назначении святителя наместником Свято-Троицкой Лавры, которую необходимо было восстанавливать после случившегося там пожара.

В июне 1748 года в Петропавловском соборе Петербурга архимандрит Иоасаф был хиротонисан в епископа Белгородского.

Святитель Иоасаф строго следил за благочестием и состоянием храмов, за правильностью совершения богослужения и особенно за нравственностью паствы.

Огромное внимание святитель уделял образованию духовенства и правильному соблюдению ими устава и церковных традиций. Святитель преставился в декабре 1754 года.

Прославление святителя Иоасафа в лике святых состоялось в 1911 году.

Тропарь

Святителю Христу Богу возлюбленне, правило веры и образ милосердия людем был еси, бдением же, постом и молитвою, яко светильник пресветлый, просиял еси и прославлен от Бога явился еси: телом убо в нетлении почивая, духом же Престолу Божию предстоя, чудеса преславная источаеши. Моли Христа Бога, да утвердит нас в Православии и благочестии и спасет души наша.

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