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22 декабря православные празднуют зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы

00:06, 22 декабря 2018
Праздники
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Когда она подросла, ее выдали замуж за святого Иоакима, который был родом из Галилеи.

Долгое время святая Анна была бесплодна, но через двадцать лет, ангел Господень сообщил престарелым супругам о том, что у них родится Дочь, Которую будет благословлять все человечество. Так и произошло: в один из дней уже немолодая Анна почувствовала, что носит ребенка под сердцем.

Само зачатие совершилось в Иерусалиме, где и родилась Пресвятая Дева, которую назвали Марией.

Тропарь

Днесь безчадия узы разрешаются, Иоакима бо и Анну услышав, Бог паче надежды родити тем яве обещавает Богоотроковицу, из Неяже Сам родися Неописанный, Человек быв, Ангелом повелев вопити Ей: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.

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