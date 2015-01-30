30 января – память преподобного Антония Дымского

Преподобный Антоний Дымский родился в Новгороде около 1157 года.

Однажды он услышал в церкви евангельские слова, которые тронули его до глубины души. Преподобный решается оставить мир и принимает монашеский постриг от святого Варлаама Хутынского в его обители.

Перед смертью, преподобный Варлаам поставил святого Антония настоятелем вместо себя, но последний, избегая славы, ушел из обители и поселился на берегу Дымного озера, в окрестностях города Тихвина.

Здесь он основал монастырь и трудился в нем до конца жизни. По преданию, преподобный Антоний совершил путешествие в Константинополь и по Святым местам.

Преподобный Антоний скончался в 1224 году.

В 1330 году его мощи открыты были нетленными, и с того времени прославлены многими чудесами.

Тропарь

Добродетелей ревнителю, пустынный житель, подвижник веры Христа Бога нашего, пощением и труды умертвивый плотская вожделения, тезоимените великому Антонию, егоже житию поревновал еси и во егоже имя Божественный храм воздвигл еси, купно с ним, преподобне Антоние, моли Спасителя всех, да и нас сотворит победители плотских похотей и храмы Духа Святаго, по велицей Его милости.

"УНИАН-Религии"

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