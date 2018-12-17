17 декабря - день памяти великомученицы Варвары и мученицы Иулиании (IV век)

Она родилась в знатной языческой семье, а стала самой почитаемой христианской святой.

Чтобы уберечь свою дочь Варвару от посторонних взглядов, отец построил для нее специальный замок, и девушка выходила оттуда только с его позволения.

Варвару не интересовали женихи. Она решила посвятить себя служению Господу. Это вызвало неистовый гнев отца. Он отрёкся от своей дочери и после долгих истязаний сам казнил Варвару.

Вместе с ней предали смерти и мученицу Иулианию, христианку, которая прониклась страшными страданиями Варвары за Христа.

В 12-ом веке мощи великомученицы Варвары были перевезены в Киев и находятся ныне в Свято-Владимирском соборе.

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