16 декабря – день памяти преподобного Иоанна Молчальника

Преподобный Иоанн Молчальник, или же затворник, родился около 454 года в городе Никополе Армянском в семье военачальника. Мальчик рано начал изучать Священное Писание и всем сердцем любил уединение и молитву.

После смерти родителей юноше досталось наследство, которое он потратил для постройки церкви во Имя Пресвятой Богородицы.

С 18 лет Иоанн вместе с десятью иноками жил при церкви в посте и молитве. По просьбе граждан города Колонии, митрополит Севастийский рукоположил двадцати восьмилетнего Иоанна в епископа Колонийской Церкви.

Преподобный не изменил своего строго аскетического образа жизни, даже после того, как принял церковное правление. На десятом году епископства Иоанна власть в Армении принял Пазиник, муж сестры святителя – Марии. Новый правитель стал властно вмешиваться в духовные и церковные дела.

В Церкви начались проблемы. Тогда святой Иоанн отправился в Константинополь и через архиепископа просил императора Зенона защитить Армянскую Церковь от грубых посягательств. Иоанна выматывали вопросы светского характера, поэтому он тайно оставил епископию и отплыл в Иерусалим. Со слезами он просил Бога указать место, где бы он мог жить и спасаться.

Внезапно, ему явилась яркая звезда, которая привела Иоанна в Лавру преподобного Саввы. Святитель скрыл свое епископское достоинство и был принят в число братии простым послушником. Более четырех лет он выполнял самые тяжелые поручения на монастырской стройке.

В конце концов святителю пришлось открыть свою тайну Патриарху Иерусалимскому Илье. По благословению преподобный Иоанн принял обет молчания. Четыре года святой Иоанн провел в келье, где никого не принимал, и даже не выходил в церковь. В скором времени преподобный Иоанн покинул лавру и ушел в пустыню, где провел более девяти лет, питаясь одними травами.

Здесь он пережил опустошительный набег арабов и не погиб только потому, что Господь послал ему защитника – свирепого льва, при виде которого, враги в страхе разбегались. Когда святой игумен Савва вернулся в монастырь, он уговорил преподобного Иоанна оставить пустыню и снова поселиться среди братии.

Вскоре Господь чудесным образом открыл всем насельникам Лавры, что Иоанн являлся епископом. Преподобный Иоанн Молчальник провел в Лавре преподобного Саввы более шестидесяти лет. По его молитве совершались многие чудеса: тайные мысли людей были для святителя явными, он исцелял больных и бесноватых.

В возрасте 104 лет преподобный Иоанн Молчальник с миром отошел к Господу.

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