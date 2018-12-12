12 декабря – память священномученика Авива Некресского

Священномученик Авив, епископ Некресский, является одним из тринадцати святых сирийских отцов, основателей грузинского монашества, которые пришли в Грузию в шестом веке. По просьбе грузинского царя Парсмана VI и католикоса Евлавия святой Авив принял сан епископа и кафедру Некресскую.

Персы, захватившие в это время Кахетию, территория Восточной Грузии, повсеместно насаждали огнепоклонство. Епископ Авив с крестом в руках ходил по городам и селам своей епархии и истреблял повсюду грубые суеверия.

Дидойцы и другие горцы Кахетии, которые жили по левому берегу реки Алазани, отказались от огнеслужения и вошли в лоно Церкви Христовой.

Святитель Авив обратил в христианство и многих персов. Персидский сатрап, живший в городе Рехи, был обеспокоен успешной проповедью святителя, поэтому приказал связать его и доставить к нему.

Cвятитель Авив по дороге получил письмо и жезл от своего друга святого Симеона Столпника Дивногорца, а также простился со своими сподвижниками - святым Зеноном Икалтским и святым Шио Мгвимским.

Святитель Авив отказался принять зороастризм и по приказанию сатрапа святителя Авива бичевали, после чего он мученически скончался.

Тело святого Авива бросили на съедение диким зверям, но ни звери, ни птицы не коснулись святых мощей. Братия Самтавийской обители с честью погребли их в своей обители.

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