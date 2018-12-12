12 декабря - день памяти преподобного Нектария Печерского

Преподобный Нектарий Печерский, инок Киево-Печерского монастыря, жил и трудился в двенадцатом веке.

За беспрекословное исполнение воли старшей братии и усердие в трудах его называли "послушливым".

Мощи преподобного были положены в Антониевых пещерах Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

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