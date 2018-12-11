11 декабря – день памяти святого преподобномученика Стефана Нового

Святой преподобномученик и исповедник Стефан Новый родился в 715 году в Константинополе. В это время в Византийской империи господствующим стало учение иконоборцев. Иконы официально запрещались, а христиане, хранившие их и почитавшие – подлежали выселению за пределы государства.

Семья Стефана вынуждены была скрываться. А сам юноша ушел жить к блаженному отшельнику Иоанну на гору святого Авксентия.

Постепенно там образовалась обитель, игуменом которой стал Стефан. Однажды императору рассказали о монастыре, о благочестии тамошних монахов, а главное – об открытом почитании икон.

Император отдал приказ об аресте игумена. Стефана сослали на один из отдаленных островов, но и там вскоре при игумене образовалась община верных учеников.

Тогда Стефана посадили в темницу, вместе с другими христианами, остававшимися верным святым иконам. Каков же был гнев императора, когда он узнал о том, что заключенные создали в тюрьме свой монастырь и люди приходят к темнице с просьбой помолиться о них.

Император боялся того, что народ встретит протестами суд над праведником. Он подослал к святому Стефану наемных убийц. По преданию на следующий день густая мгла и буря обрушились на Константинополь.

Тропарь

Постнически предподвизався на горе, умная врагов ополчения всеоружием Креста погубил еси, всеблаженне, паки же ко страдальчеству мужески вооружился еси, убив Копронима мечем веры, и обоих ради венчался еси от Бога, преподобномучениче Стефане приснопамятне.

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