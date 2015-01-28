28 января – память преподобного Павла Фивейского

Преподобный Павел Фивейский родился в Египте, в городе Фиваиде. Оставшись сиротой, он много вытерпел от своего корыстолюбивого родственника из-за родительского наследства. Во время гонений императора Декия на христиан святой Павел узнал о коварном замысле выдать его в руки гонителей. Поэтому юноша вскоре покинул город и ушел в пустыню.

Преподобный Павел поселился в пещере у подножия горы и прожил в ней 91 год, непрерывно молясь Богу днем и ночью. Он питался финиками и хлебом, который приносил ему ворон, одеждой из пальмовых листьев укрывался от холода и зноя.

Незадолго до смерти преподобного Павла, Бог открыл о нем преподобному Антонию Великому, который также жил и трудился в Фиваидской пустыне.

Однажды святому Антонию пришла мысль, что едва ли есть другой такой пустынник, как он. В ту же минуту преподобный услышал повеление идти вглубь пустыни, чтобы увидеть человека, который жил в этих местах дольше и в духовном отношении был более совершенен, чем сам Антоний.

Святой незамедлительно пошел и нашел пещеру святого Павла. Преподобный Павел спокойно вышел ему навстречу. Старцы назвали друг друга по имени, обнялись и долго беседовали. Во время беседы прилетел ворон и принес им обоим хлеб. Преподобный Павел открыл преподобному Антонию приближение своего смертного часа и завещал похоронить его.

Святой Павел преставился во время молитвы, стоя на коленях. Преподобный Антоний видел, как его святая душа в окружении ангелов, пророков и апостолов, поднималась к Богу. Два льва прибежали из пустыни и когтями вырыли могилу. Преподобный Антоний похоронил святого старца, взял его одежду из пальмовых листьев и удалился в свою обитель.

Эту одежду преподобный Антоний хранил, как величайшую святыню, и надевал только два раза в год - на Пасху и Пятидесятницу.

Преподобный Павел Фивейский скончался в 341 году, когда ему было около ста тринадцати лет. Он не основал ни одной обители, но вскоре после его кончины появилось много подражателей его жизни и покрыли пустыню обителями.

Преподобный Павел считается отцом православного монашества.

Тропарь

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

"УНИАН-Религии"

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