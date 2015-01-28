28 января – день памяти преподобного Иоанна Кущника

Преподобный Иоанн Кущник родился в семье богатых и знатных людей, которые жили в Константинополе в пятом веке.

Юноша получил прекрасное образование и любил читать духовные книги.

Когда молодой человек почувствовал всю суетность светской жизни, он упросил родителей подарить ему Евангелие и скрылся в Вифании.

В обители "Неусыпающих" он принял иноческий постриг. Молодой инок начал усердно трудиться в монастыре, чем удивлял братию.

Спустя шесть лет к нему начали приходить мысли о родительской любви к нему, которые неотступно преследовали юного подвижника.

Святой Иоанн открыл игумену свое состояние, просил отпустить его из обители и умолял братию не забывать его в молитвах, надеясь, что их молитвами он, с помощью Божией, и родителей увидит. Игумен дал ему свое благословение.

Святой Иоанн возвратился в Константинополь и в одежде нищего, никем не узнанный, поселился у ворот родительского дома. Родители посылали ему пищу со своего стола, Христа ради. Три года он прожил в куще, то есть в шалаше, терпя холод и солнечный жар.

С ним всегда было Евангелие, подаренное ему родителями. Перед смертью преподобного ему явился Господь, который открыл ему, приходит конец его скорбям и через три дня он будет взят в Царство Небесное.

Лишь тогда святой показал родителям Евангелие, которое они ему подарили незадолго до того, как он покинул родной дом, и родители узнали своего сына. Со слезами радости они обняли его, и одновременно расстраиваясь, что так долго он терпел лишения около ворот родительского дома.

Святой Иоанн завещал родителям похоронить его на месте, где стояла его куща, и положить в гроб в нищенском рубище, которое он носил при жизни.

Святой скончался в середине пятого века, ему было не более двадцати пяти лет.

Над местом его погребения родители построили храм Божий и при нем дом для путников.

В ХII веке глава святого была перенесена крестоносцами во Францию. Мощи преподобного находятся в Риме.

Тропарь

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

"УНИАН-Религии"

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