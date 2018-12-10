10 декабря Православная Церковь почитает образ Пресвятой Богородицы "Знамение"

Икона Божией Матери, которая называется "Знамение", изображает Пресвятую Богородицу, которая сидит с поднятыми в молитве руками. На груди Богородицы, на фоне круглой сферы располагается благословляющий Божественный Младенец. Такое изображение Богоматери относится к числу самых первых Ее иконописных образов.

В усыпальнице святой Агнии в Риме есть изображение Богоматери с раскрытыми в молитве руками и с Младенцем, сидящим на Ее коленях. Это изображение относится к четвертому веку. Кроме того, известен древний византийский образ Богоматери "Никопеи", шестого века, где Пресвятая Богородица изображена сидящей на троне и держащею обеими руками перед собой овальный щит с образом Спаса-Эммануила.

Иконы Божьей Матери, известные под именем "Знамение", появились на Руси в одиннадцатом веке, а называться так стали после чудесного знаменья от Новгородской иконы, которое произошло в 1170 году.

В этот год соединенные силы русских удельных князей, под командованием сына Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены Великого Новгорода. Новгородцам оставалось надеяться только на помощь Божью. На третью ночь, после длительной молитвы всех горожан, архиепископ Новгородский услышал Илия голос, который приказывал ему взять из Спасо-Преображенского храма на Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену.

Когда икону переносили, - враги выпустили стрелы, и одна из них вонзилась в иконописный лик Богородицы. Из Ее глаз потекли слезы, и икона повернулась ликом к городу. После такого знамения на врагов внезапно напал необъяснимый ужас, они стали убивать друг друга, а новгородцы ринулись в бой и победили.

В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной, архиепископ Илия тогда же установил торжество в честь Знамения Божией Матери, которое празднуется и до настоящего дня. На некоторых Новгородских иконах Знамения, кроме Богоматери с Младенцем, изображаются и чудесные события 1170 года. Чудотворная икона 186 лет после явления знамения находилась в той же церкви Спаса Преображения на Ильиной улице.

В 1356 году для нее был выстроен в Новгороде отдельный храм, который стал впоследствии собором Знаменского монастыря. Известны многочисленные списки с иконы Знамения, многие из которых, просияли чудесами в местных храмах и были наименованы по месту явления чудес. К таким спискам иконы Знамения относятся иконы: Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская, Серафимо-Понетаевская и другие.

Тропарь

Яко необоримую стену и источник чудес стяжавше Тя, раби Твои, Богородице Пречистая, сопротивных ополчения низлагаем. Темже молим Тя: мир граду Твоему даруй и душам нашим велию милость.

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