9 декабря - день памяти преподобного Алипия столпника

Преподобный Алипий родился в городе Адрианополе. Его мать, христианка, рано овдовела и отдала сына на обучение епископу Феодору. Сама она раздала имущество нищим и стала трудиться при церкви. Будучи еще совсем молодым человеком, святой Алипий хотел посвятить свою жизнь Богу и стремился к одиночеству, но епископ Феодор не отпускал его от себя.

Однажды, когда преподобный Алипий сопровождал владыку в столицу, ему было видение святой мученицы Евфимии, которая призывала преподобного вернуться в Адрианополь и основать церковь в честь нее. На средства, пожертвованные верующими Адрианополя, святой Алипий построил церковь во имя святой мученицы Евфимии на месте заброшенного языческого кладбища.

Рядом с храмом, под открытым небом, наверху языческого надгробия святой соорудил себе столп. Пятьдесят три года преподобный Алипий обитал на столпе, молясь Богу. Лишь за четырнадцать лет до смерти святой Алипий не смог больше стоять и вынужден был из-за болезни ног лежать на боку, перенося тяжкие страдания со смиренным благодарением.

Около столпа преподобного постепенно возникли два монастыря: по одну сторону - мужской, по другую - женский.

Преподобный Алипий ввел для обоих монастырей строгие уставы и до своей кончины управлял обителями. Скончался преподобный в 640 году, в возрасте 118 лет. Тело почившего столпника было положено в основанной им церкви в честь святой мученицы Евфимии.

Тропарь

Страшен и неприступен показался еси бесом воистину, уязвляя сих раной священных твоих молитв и далече отгоняя ополчения страстная постоми колеблющимся был еси, всеблаженне, непреклонное утверждение, Алипие преподобне, моли Христа Бога спастись душам нашим.

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