8 декабря православные молятся святителю Петру, архиепископу Александрийскому

Петр родился и вырос в Александрии, его воспитателем был александрийский епископ Феона.

Получив хорошее образование, Петр в течение пяти лет управлял Александрийской богословской школой.

В 300 году после Феоны он возглавил Александрийскую церковь. В период гонений императоров Диоклетиана и Максимиана святитель покинул город и путешествовал по империи.

После своего возвращения в Александрию, он написал «Слово о покаянии», адресованное христианам, которые шли на различные ухищрения, чтобы избежать мучений. Архиепископ Петр был современником ересиарха Ария, которого он проклял и отлучил от церкви. В 311 году Петр был арестован и посажен в тюрьму.

Арест Петра и решение о его казни спровоцировали народные волнения. Чтобы избежать казней своих сторонников, Петр попросил ночью разобрать заднюю стену тюрьмы и таким образом вывести его на казнь.

Трибун с воинами удивились мужеству святого, который сам шел на смерть. Они взяли святителя и привели на то место, где некогда святой апостол Марк принял мученическую смерть. Именно там святитель Петр и был обезглавлен.

Тропарь

От вышняго суда Христова предстательствова стаду, на пажитех благожизненных упасл еси всемудрыми твоими догматы, отгнав Ария, яко волка некроткаго, вшедшаго в них безбожными учении. Темже и душу твою положил еси за них, пастырь нареклся еси, яко рече Господь, иерарше Петре блаженне, моли Христа Бога грехов оставление даровати чтущим любовию святую память твою.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.