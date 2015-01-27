27 января Православная Церковь чтит память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

Святая равноапостольная Нина родилась около 280 года в Каппадокии. Ее отец был знатного рода и приходился родственником святому великомученику Георгию. Мать, которую звали Сусанна, была сестрой Патриарха Иерусалимского.

С двенадцати лет Нина воспитывалась в Иерусалиме.

Однажды она заинтересовалась судьбой нетленного Хитона Господня и прочитала, что он, по преданию, был перенесен в Иверию, древнее название Грузии.

Нина начала молиться Пресвятой Богородице, прося ее помощи в апостольском служении и обретении Хитона Господня. Дева Мария явилась девушке во сне, вручила крест из виноградной лозы и направила в Иверию, обещав свое покровительство.

Патриарх Иерусалимский благословил Нину на подвиг апостольского служения. Чудом избежав по пути мученической смерти от армянского царя Тиридата, она прибыла в Грузию около 319 года.

В Мцхете, древней столице Грузии, проповедница нашла приют в семье бездетного садовника и своими молитвами она помогла его жене разрешиться от бесплодия и уверовать во Христа.

Слава о Нине распространилась в окрестностях.

В день Преображения Господня по молитве святой Нины буря разрушила и сбросила с высокой горы языческие идолы. Позже святая Нина исцелила от тяжелой болезни грузинскую царицу Нану. Приняв крещение, та стала ревностной христианкой.

Царь Мириан по наущению язычников едва не подверг святую Нину жестоким мучениям. Ее спасло, что померкло солнце и непроглядная мгла покрыла город. Царь внезапно ослеп, а пораженная ужасом свита начала умолять своих языческих идолов о возвращении дневного света, но тщетно. Тогда они обратились к Богу. Мрак мгновенно рассеялся, и засияло солнце.

Царь Мириан, исцеленный святой Ниной от слепоты, принял крещение вместе со своей свитой. На том месте, где святой Нине открылся Хитон Господень, построили первый в Грузии христианский храм.

В 324 году византийский император Константин по просьбе царя Мириана прислал в Грузию епископа, двух священников и трех диаконов, и в стране окончательно утвердилось христианство.

Получив известие свыше о близкой кончине, святая Нина попросила царя Мириана прислать к ней епископа Иоанна.

Вместе с епископом прибыл и сам царь вместе со всем духовенством.

У смертного одра святой Нины они стали свидетелями многих исцелений.

Тропарь

Слова Божия служительнице, во апостольстей проповеди первозванному Андрею и прочим апостолом подражавшая, просветительнице Иверии и Духа Святаго цевнице, святая равноапостольная Нино, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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