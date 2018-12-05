5 декабря – память святого апостола Филимона

Святой апостол Филимон и его супруга Апфия жили в городе Колоссы во Фригии. Поcле принятия крещения от святого апостола Павла они превратили свой дом в дом молитвы, где собирались все верующие во Христа жители города и совершались богослужения, и посвятили себя служению больным и обездоленным. Апостола Филимона поставили епископом города Газы, где он проповедовал Слово Божье по всей области.

Святой апостол Павел не оставлял его своим руководством. Первоверховный апостол к Филимону направил свое послание, в котором посылает благословение "Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и их домашней церкви".

Онисим, о котором идет речь в послании, бывший раб Филимона, являлся апостолом из числа семидесяти. Во время гонения Нерона святые Филимон и Апфия, а также живший в Колоссах святой апостол Архипп приняли мученическую смерть.

Во время языческого праздника разъяренная толпа ворвалась в христианский храм, когда там совершалось богослужение. Все в страхе разбежались, остались только святые Филимон, Архипп и Апфия. Их схватили и повели к мэру города.

Святого Архиппа озверевшая толпа избила и изрезала ножами, и по дороге на суд он скончался. Святые Филимон и Апфия по приговору правителя, были забиты камнями. Тропарь Апостоли святии, молите милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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