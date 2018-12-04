Православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — один из главных христианских праздников. В этот день мы вспоминаем, как трехлетняя Богородица была приведена своими родителями в Иерусалимский храм.

Тропарь праздника:

Днесь благоволения Божия предображение / и человеков спасения проповедание / в храме Божии ясно Дева является / и Христа всем предвозвещает. / Той и мы велегласно возопиим: / радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.

Перевод:

Сегодня в Божий храм пришла Дева Мария, и люди узнали, что скоро

явится милость Божия, скоро Бог спасет людей. Мы будем так хвалить Богородицу,

радуйся, Ты даешь нам милость Божию.

История:

Когда Деве Марии исполнилось три года, ее родители Иоаким и Анна, как и обещали, привели дочь в храм, чтобы посвятить своего ребенка служению Богу.

Традиция эта была достаточно распространенной в израильском обществе. Супруги, у которых, так же как и у родителей Богородицы, ребенок рождался уже в преклонном возрасте, посвящали свое дитя Богу, отдавая в храм. Таким образом они выражали свою благодарность Творцу, а дети получали должное воспитание и образование, а когда подрастали — помогали восстанавливать храм, пострадавший при осаде Иерусалима римлянами. По преданию, сама Богородица участвовала в вышивке завесы для Святая святых — той самой, которая в момент смерти ее Сына на Кресте раздралась надвое(Мф 27:51).

Маленькая Мария без посторонней помощи поднялась по 12 ступеням, которые символизировали 12 колен (то есть родов) Израилевых. Ее встретил первосвященник Захария, будущий отец пророка Иоанна Предтечи.

Почему же Церковь так выделяет это событие? Потому что в храм, который для иудейского народа был местом особого присутствия Божия, вошел новый, уже одушевлённый храм Божий — Богородица, — из которого в мир придет Сам Христос.

Четыре факта о празднике:

1. Богородица воспитывалась в храме до 14 лет, постоянно читая Священное Писание, пребывая в молитве и занимаясь рукоделием.

2. Введение во храм Пресвятой Богородицы стали отмечать позже всех остальных двунадесятых праздников. Предположительно его появление связано с византийским императором Юстинианом, который в 543 году на развалинах Иерусалимского храма построил огромный собор в честь Богородицы. Окончательно же статус двунадесятого праздник получил только в XIV веке.

3. Типичная «семинарская» фамилия «Введенский» связана с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. Традиция давать такие «искусственные» фамилии представителям духовного сословия началась в конце XVII века.

4. Ярославский Толгский монастырь в честь Введения во храм Пре­святой Богородицы — один из старейших в России. Основан он был в 1314 году и до закрытия советскими властями был мужским, а после открытия в 1987 году стал женским. В монастыре хранится один из самых почитаемых богородичных образов в России — Толгская икона Божией Матери.

По материалам сайта журнала "Фома".