26 января – память святых мучеников Ермила и Стратоника

Святые мученики Ермил и Стратоник, по происхождению славяне, жили в начале четвертого века, при императоре Ликинии, и были друзьями.

Святой Ермил служил диаконом в городе Сингидоне, современный Белград. После того, как его приговорили к тюремному заключению, диакона долго и жестоко мучили за Имя Христово, но святой остался непреклонным.

Святой Стратоник был тюремным надзирателем и тайным христианином. Он видел страшные мучения своего друга и не мог удержаться от слез, тем самым выдав, что является христианином. Его также жестоко мучили.

После побоев и пыток, мучеников зашили в сети и бросили в Дунай. Тела святых на третий день были найдены христианами на берегу реки и погребены недалеко от города.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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