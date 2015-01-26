26 января – день памяти преподобного Иринарха, затворника Ростовского

Преподобный Иринарх, затворник Ростовский, родился в крестьянской семье в селе Кондаково Ростовской области.

До тридцати лет молодой человек занимался торговлей, а затем принял монашеский постриг в Ростовском Борисоглебском монастыре. В нём он прожил более тридцати лет в затворе, не снимая вериг.

Из-за конфликта с игуменом, который назначал преподобного на непосильные послушания, Иринарх вынужден был на один год уехать из Борисоглебовского монастыря и жить в Авраамиевом Богоявленском монастыре, где был назначен келарем. Затем Иринарх вернулся в родной монастырь и продолжил свои аскетические и духовные подвиги.

За благословением к Иринарху приезжали Михаил Скопин-Шуйский и организаторы народного ополчения Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин.

Ещё при жизни Иринарх нашёл преданного ученика, инока Александра, который и написал житие своего учителя.

Незадолго до смерти преподобный Иринарх созвал своих учеников, Александра и Корнилия, и, дав им последние наставления, умер.

Мощи святого Иринарха находятся в Ростовском Борисоглебском монастыре

Тропарь

Яко мученика добропроизвольна и преподобных удобрение, звезду Ростовскую, в затворе, узах и веригах Господеви благоугодившаго и чудес благодать от Него приемшаго, Иринарха предивнаго песньми хвалебными почтим и, к нему припадающе, умильно глаголем: отче преподобне, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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