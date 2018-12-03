3 декабря – день памяти преподобного Григория Декаполита

Преподобный Григорий Декаполит родился в Декаполе Исаврийском в восьмом веке. С детства он полюбил храм Божий, церковные службы и постоянно читал Священное Писание.

Чтобы избежать женитьбы, на которой настаивали родители, святой тайно ушел из дома. Всю свою жизнь он провел в путешествиях: был в Константинополе, Риме, Коринфе, Солуни, некоторое время трудился в пещере на Олимпе. Всюду преподобный Григорий проповедовал Слово Божие, укрепляя веру и силы православных.

Своими подвигами и молитвой святой Григорий заработал благодатные дары пророчества и чудотворения.

Для противодействия ереси иконоборчества преподобный Григорий покинул монастырь святого Мины, в котором обитал долгое время, и отправился вновь в Константинополь.

В столице тяжелая болезнь подточила силы святого, и он отошел ко Господу в 816 году.

Тропарь

Образ был еси воздержания, Божественным Духом вся просветив: правоверия течение совершил еси, учением мир просветил еси и зловерных обличил еси смыслы, отче преподобне Григорие, Христа Бога моли даровати нам велию милость.

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