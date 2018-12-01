1 декабря – собор Эстонских святых

Праздник был установлен 22 июля 2002 года указом Патриарха Московского и всея Руси Алексия II по ходатайству Митрополита Таллинского и Эстонского Корнилия.

Согласно указу была написана и икона «Собор Святых земли Эстонской», которая находится в Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе.

Были составлены литургические тексты, в том числе канон, в котором упоминаются имена семнадцати святых, которых можно разделить на три группы по времени их подвига: первая — древнейшие подвижники Православия, вторая — продолжатели благочестивых подвигов времён Российской империи; третья группа — новомученики и исповедники, пострадавшие от рук советской власти.

Впервые празднование Собора Святых, в земле Эстонской просиявших, состоялось 21 декабря 2002 года в Таллиннском кафедральном соборе Александра Невского. Богослужение совершил Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий в сослужении духовенства Эстонской Церкви Московского Патриархата. С тех пор подобные службы проходят ежегодно.

Тропарь

Днесь ликует Церковь Эстонская, ветвь плодоносна древа Российския церкве сущи и, яко плоды красны, Христу приносящи, святыя своя прославляет. Тех молитвами, Господи, Православие в земли Балтийстей сохрани, паству от расколов и междоусобия избави и всем христолюбивым людем даруй велию милость.

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