25 января Православная Церковь почитает образ Пресвятой Богородицы «Млекопитательница»

Икона Божией Матери "Млекопитательница" первоначально находилась в Лавре преподобного Саввы Освященного недалеко Иерусалима.

Святой основатель Лавры перед смертью предсказал братии, что Лавру посетит паломник из Сербии Савва, и повелел передать ему в благословение чудотворную икону. Это и случилось в тринадцатом веке.

Святитель Савва Сербский привез икону в Хилендарский монастырь на Святой Горе Афон и поставил ее по правую сторону иконостаса, в церкви при Карейской келье, впоследствии названной Типикарницей, так как там хранился устав святителя Саввы.

В 1860 году список иконы был привезён в Курскую губернию.

В Украине почитаемые списки чудотворной иконы находятся в Свято-Успенском Патриаршем и Свято-Ильинском монастырях города Одессы.

Однако эта икона не была распространена в украинских церквях, хотя и была весьма популярна как домашняя.

Перед этим образом молятся в основном о здоровье и благополучном вскармливании младенцев, а также при бесплодии.

Тропарь

Без семене от Божественнаго Духа, волею же Отчею зачала еси Сына Божия, от Отца без матере прежде век суща, нас же ради из Тебе без отца бывша, плотию родила еси и Младенца млеком питала еси, темже не престай молити избавитися от бед душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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