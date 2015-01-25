25 января православные христиане молитвенно почитают святую великомученицу Татиану

Святая мученица Татиана родилась в Риме, в семье знатного сановника, который тайно исповедовал христианскую веру и воспитавшего свою дочь в истинном почитании и верности христианской вере.

Святая Татиана не захотела выходить замуж, а решила посвятить себя служению церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и все свои силы отдавала исполнению церковных обязанностей.

Святая мученица Татиана пострадала во время гонения на христиан при императоре Александре Севере. Ее схватили и привели в капище Аполлона, где принуждали принести жертву языческому идолу.

Отказавшись, святую Татиану жестоко пытали, однако твердость ее веры и терпения были непоколебимы.

Во время мучений она только молилась, чтобы Бог просветил ее мучителей. Господь услышал молитву праведницы. По ее молитве трижды разрушались статуи языческих богов.

Мучения, которым подвергали святую Татиану, либо не причиняли ей вреда, либо за ночь следы их бесследно исчезали, или сами мучители страдали от ударов, наносимых невидимой рукой.

Потрясенные стойкостью святой, мучители Татианы тут же открыто обращались ко Христу, превращаясь из палачей в мучеников за Христа. Голодный лев, который был выпущен на святую Татиану на арене цирка, начал ласкаться к ней.

В итоге, испуганные гонители осудили мученицу на казнь мечом. Вместе с ней был казнен и ее отец.

Святую мученицу Татиану считают покровительницей студентов.

Тропарь

Агнцу Пречистому и Пастырю последуя, агнице словесная Татиано, мысленных зверей не убоялася еси, но знамением крестным вооружившися, до конца тех низложила еси, и вошла еси в Небесную ограду, идеже помяни и нас, мученице Христова многомудрая.

"УНИАН-Религии"

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