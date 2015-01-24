24 января – день памяти преподобного Феодосия Великого

Преподобный Феодосий Великий жил на рубеже пятого и шестого веков и был основоположником общежительных монастырей.

Он родился в Каппадокии от благочестивых родителей. Обладая прекрасным голосом, юноша усердно трудился в церковном чтении и пении.

В молодые годы он посетил Святую Землю и виделся с преподобным Симеоном Столпником, который благословил его и предсказал ему будущее пастырское служение.

Святой Феодосий поселился в Палестине в пустынной пещере, в которой, по преданию, ночевали три волхва, которые пришли поклониться Родившемуся Спасителю мира. В ней он прожил тридцать лет в воздержании и молитве.

К подвижнику постепенно начали собираться желавшие жить под его руководством. Когда пещера уже не могла вместить собравшихся иноков, преподобный Феодосий стал молиться, чтобы Господь Сам указал место для обители.

Взяв с собой кадило с холодными углями, преподобный пошел по пустыне. На одном месте внезапно угли разгорелись и был слышен аромат. Тут преподобный и основал первый общежительный монастырь, или Лавру.

Скоро Лавра преподобного Феодосия сделалась знаменитой, и в ней собралось до 700 иноков. По завету преподобного Феодосия, Лавра выполняла служение ближним, оказывая помощь всем бедным и давая приют странникам.

В монастыре преподобный устроил странноприимные дома, отдельные больницы для иноков и мирян, а также убежища для престарелых. Ввиду того, что в Лавре собрались люди из разных стран, преподобный устроил богослужение на разных языках - греческом, грузинском и армянском. Для приобщения Святых Таин все собирались в большую церковь, где Богослужение совершалось на греческом языке.

Перед своей смертью преподобный Феодосий позвал к себе трех любимых епископов и открыл им, что скоро отойдет ко Господу.

Через три дня он скончался в глубокой старости в 529 году.

Тело святого было с честью положено в пещере, в которой он жил в начале своего подвига.

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Феодосие отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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