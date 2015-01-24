24 января – память преподобного Феодосия Антиохийского

Преподобный Феодосий Антиохийский с юных лет покинул богатый дом своих знатных родителей и поселился в малой келье на берегу Исского залива, в окрестностях города Росс.

Святой спал на голой земле, носил грубую шерстяную одежду и тяжелые железные вериги. Его волосы отросли так, что покрывали ноги.

Преподобный много трудился, возделывая огород и занимаясь плетением веревок.

На своей родине преподобный Феодосий основал монастырь, где прививал инокам любовь к телесному труду и к духовным подвигам. Преподобный Феодосий с особым вниманием и заботой относился к странникам.

Высокая жизнь святого была известна и далеко за пределами монастыря.

Мореплаватели в часы опасности призывали на помощь Бога "Феодосиева". Случалось, что от одного имени преподобного Феодосия укрощались морские волны. Его боялись и чтили разбойники и просили его молитв.

На исходе жизненного пути, святой поселился около селения Маратон, где основал Маратонскую обитель. В ней великий подвижник и окончил мирно дни своей Богоугодной жизни.

"УНИАН-Религии"

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