23 января – день памяти святителя Феофана, затворника Вышенского

Святитель Феофан, в миру Георгий Васильевич Говоров, родился в январе 1815 года в семье священнослужителя.

Юноша получил образование в Ливенском духовном училище, в 1829 году отправлен в Орловскую Духовную Семинарию, а затем в Киевскую Духовную Академию. Там он и был пострижен в монахи 15 февраля 1841 года. Спустя полтора месяца молодой человек был поставлен во диакона, а 7 апреля во пресвитера.

В конце следующего года отец Феофан был направлен на должность инспектора Новгородской Семинарии, в 1845 году стал помощником инспектора Санкт-Петербургской Духовной Академии, но в следующем году иеромонах подал прошение об отставке.

В 1847 году будущий святитель назначен членом русской духовной миссии в Иерусалиме, где находился до начала Крымской войны. Вернувшись на родину, он преподавал в Санкт-Петербургской Академии. 15 сентября 1855 года он стал ректором Олонецкой Семинарии, но меньше чем через год стал настоятелем посольской церкви в Константинополе.

13 июня 1857 года отец Феофан становится ректором Санкт-Петербургской Академии, а еще через три года поставлен во епископы.

Он был правящим архиереем Тамбова и Владимира, но в 1866 году подал прошение об уходе на покой в Вышенскую пустынь, где ушел в затвор через шесть лет. Там владыка вел обширную переписку, отвечая всем ищущим от него совета и утешения, до своей смерти в 1894 году.

Тропарь

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, Вышинский подвижниче, святителю Феофане богомудре, писаньми твоими Слово Божие изъяснил еси и всем верным путь ко спасению указал еси, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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