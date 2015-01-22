22 января – день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского

Филипп митрополит Московский, в крещении Феодор, родился в Москве и происходил из знатного боярского рода Колычевых.

Отец Феодора готовил сына к государственной службе. Со временем великий князь Василий III приблизил ко двору молодого боярина. С Феодором сдружился будущий царь Иоанн Грозный.

Когда Феодору исполнилось тридцать лет, он принял решение оставить светский мир и удалился в Соловецкий монастырь, где постригся в иноки с именем Филипп.

В 1546 году святитель Филипп был поставлен игуменом Соловецкой обители. Он много заботился о процветании монастыря. Во время его игуменства были построены трапезный храм Успения Божией Матери и собор Преображения Господня. Святитель Филипп и сам много трудился вместе с монахами как простой рабочий, укладывая стены Преображенского собора.

25 июня 1566 года по настоянию царя Иоанна Грозного святитель Филипп был посвящен в Московского и всея Руси митрополита. Это были тяжелые годы затянувшейся Ливонской войны и годы опричнины. Святитель не боялся говорить царю правду и обличать за жестокость. Поначалу Иоанн прислушивался к советам владыки, но позже, не перенеся обличений, приказал взять митрополита под стражу.

Святитель Филипп был схвачен по время богослужения в Успенском соборе. Преданный суду, он был приговорен к пожизненному заключению. Целый год святитель провел в заточении в тверском Отрочь Успенском монастыре. Здесь же он был задушен опричником Малютой Скуратовым.

Предвидя свою кончину, святитель Филипп за три дня до этого приготовился к ней причащением Святых Тайн.

Мощи святителя Филиппа, доставленные в Соловецкий монастырь, в 1652 году были перенесены в Москву.

Тропарь

Первопрестольников преемниче, столпе Православия, истины поборниче, новый исповедниче, святителю Филиппе, положивый душу за паству твою, темже, яко имея дерзновение ко Христу, моли за град же и люди, чтущия достойно святую память твою.

"УНИАН-Религии"

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