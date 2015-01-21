21 января Православная Церковь чтит память преподобного Григория Печерского

реподобный Григорий был пострижен в иночество в Киево-Печерском монастыре при преподобном Феодосии. Много времени святой уделял чтению книг, которые были единственным его богатством.

Несколько раз к нему в келью и в сад проникали грабители, но святой кротко учил их. Впоследствии воры раскаивались, исправлялись и начинали с тех пор вести честную жизнь.

Однажды, когда преподобный шел к Днепру за водой, молодые воины князя Ростислава начали смеяться над ним и грубо ругать его. Святой ответил им: "Дети, вам надлежало бы сокрушаться и просить у всех молитв, так как над вами уже решен суд Божий. Вы все вместе с вашим князем найдете смерть в воде".

По приказу раздраженного князя Ростислава преподобный был связан по рукам и ногам и с камнем на шее утоплен в Днепре. Однако предсказание его сбылось. Ростислав не вернулся из похода.

В том же 1093 году двадцатилетний князь на глазах у своего брата, Владимира Мономаха, утонул, спасаясь бегством от половцев.

Преподобный Григорий чудотворец скончался в 1093 году и похоронен в Ближних пещерах.

Тропарь

Великих дарований приемниче и великих чудес силою Божиею творителю, пречудне отче Григорие, яко велие дерзновение имея ко Христу Богу, непрестанно о нас молися Ему, да грехов оставление подаст душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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