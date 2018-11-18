18 ноября – день памяти святых мучеников Галактиона и Епистимии

В третьем веке в городе Емесе Финикийском жила богатая, но бездетная пара. Однажды, священник по имени Онуфрий зашел к ним в дом, прося милостыни. Когда он узнал о горе в семье, он предсказал, что родится мальчик, который будет истинным последователем Христа. Вскоре родился младенец, которого назвали Галактионом.

Родители воспитали его в христианской вере и дали ему прекрасное образование. Он мог сделать блестящую карьеру, но Галактион стремился монашеской жизни - уединению и молитве. Когда Галактиону было 24 года, отец решил его женить и нашел невесту, красивую и знатную девушку, по имени Епистимия.

Сын не противился воле отца, однако, свадьба была на некоторое время отложена. Часто посещая невесту, Галактион постепенно открыл ей свою веру, обратил ее ко Христу и сам тайно крестил ее. Вместе с Епистимией крестился и один из ее рабов - Евтолмий. Девушка и раб решили, по примеру Галактиона, посвятить себя иноческой жизни.

Покинув город, они скрылись на горе Публион, где было два тайных монастыря, мужской и женский. Новые монахи должны были взять на себя всю необходимую физическую работу, так как насельники обоих монастырей были стары и слабы. Несколько лет иноки подвизались в трудах, посте и молитвах.

Однажды Епистимии было во сне видение: она и Галактион стоят в удивительном дворце перед Светлым Царем, и Царь подает им золотые венцы. Это было предвестием их скорой мученической смерти. Язычникам стало известно о существовании монастырей. Был послан отряд, чтобы схватить их насельников.

Однако монахи и монахини успели укрыться в горах. Только Галактион не захотел бежать и остался в келье, читая Священное Писание.

Когда Епистимия увидела, что воины ведут связанного Галактиона, она стала умолять игуменью отпустить ее, потому что хотела принять муки за Христа вместе с ним. Игуменья со слезами благословила Епистимию на подвиг.

Святые перенесли тяжелейшие пытки, молясь и прославляя Христа. По приказу судей их четвертовали. Евтолмий, бывший раб Епистимии, тайно похоронил тела святых мучеников. Он же написал для потомков их житие.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

Проект "Православные праздники" реализован "УНИАН-Религии" при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.