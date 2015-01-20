20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна

В Православной Церкви установлен обычай на следующий день великих Господских и Богородичных праздников вспоминать тех святых, которые особым образом и лично послужили данному священному событию в истории.

Так, на следующий день Богоявления Церковь чтит того, кто возложил свою руку на главу Спасителя.

Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета.

Святой пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына Божьего, Который принял человеческую плоть.

Он сподобился крестить Его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное Явление Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя.

Родственник Господа по матери, сын священника Захарии и праведной Елисаветы, Предтеча родился шестью месяцами раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил был вестником его рождения и открыл в храме отцу, что у него родится сын.

Выпрошенный по молитвам родителей, младенец был исполнен Всесвятого Духа.

Святой Иоанн в дикой пустыне готовил себя к великому служению строгой жизнью, постом и молитвой.

В возрасте около тридцати лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния. Он явился на берег реки Иордан, чтобы своей проповедью приготовить народ к принятию Спасителя мира.

Cвятой Иоанн вскоре мученически скончался: он был обезглавлен по приказанию царя Ирода.

Тропарь

Память праведнаго с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго. Темже, за истину пострадав, радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию, вземлющаго грех мира и подающаго нам велию милость.

"УНИАН-Религии"

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