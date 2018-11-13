13 ноября – день памяти святых апостолов Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула

Святой апостол Андрей Первозванный рукоположил Стахия в сан епископа Византийского, где он и служил шестнадцать лет, ревностно проповедовал Евангелие Христово и обращал язычников к истинной вере.

Святой Амплий был епископом в городе Диосполе, а святой Урван - в Македонии.

Они также трудились по благословению святого апостола Андрея. За проповедь Евангелия они были преданы мученической смерти иудеями и греками-язычниками.

Святой Наркисс был святителем в городе Афинах. Святой Апеллий святительствовал в Ираклии.

Святой апостол Аристовул, епископ Британский, родился на Кипре.

Вместе со своим братом, святым апостолом Варнавой, он сопровождал святого апостола Павла в его путешествиях.

Апостол Павел поставил святого Аристовула во епископа и послал его на проповедь Евангелия в Британию, где он обратил многих ко Христу, за что претерпел гонения со стороны язычников.

Святой Аристовул скончался в Британии.

Тропарь

Апостоли святии, молите Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

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