12 ноября – день памяти святого Стефан Милютина, короля Сербского, его родного брата Драгутина и их матери Елены

Святой Стефан был младшим сыном короля Стефана - Уроша I и внуком первовенчанного короля святого Стефана.

Он правил Сербией с 1275 по 1320 год. Престол Стефан Милютин получил от старшего брата своего Драгутина, верного христианина, который после недолгого царствования передал власть брату, а сам жил отшельником в Среме, где совершал тайные подвиги в яме-могиле, выкопанной собственноручно. Его смерть последовала 2 марта 1316 года.

Святой Стефан Милютин, став королем, мужественно, словом и делом, часто с оружием в руках, защищал православных сербов от многочисленных врагов. Им построено более сорока храмов, множество монастырей и странноприимных домов.

Особенно заботился святой об афонских монастырях. Когда сербское королевство пало, монастыри остались очагами национальной культуры и Православия в сербском народе.

Святой Стефан скончался 29 октября 1320 года и похоронен в Баньской обители. Через два года были открыты его нетленные мощи. Святая Елена, благочестивая мать своих святых сыновей, после смерти мужа всю жизнь посвятила богоугодным делам: строила дома для обнищавших поселян, устраивала обители для желающих жить в чистоте и одиночестве.

Около города Спича она построила Реческий монастырь и одарила его угодьями. Перед своей смертью святая Елена приняла монашество и отошла ко Господу в 1306 году.

Тропарь

Ты на земли вседушно Христа возлюбив и Того заповеди соблюдая, яко река, благоутробием изсохших нищетою богатно напоил еси и люди своя снабдел еси, и рака мощей твоих благоухания цельбы всем подает, сего ради, святе, молим тя, изпроси душам нашим велию милость.

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