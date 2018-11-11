11 ноября Православная Церковь чтит память преподобного Авраамия Ростовского

Преподобный Авраамий, архимандрит Ростовский, в миру Аверкий, с юных лет ушел из родительского дома и вступил на путь христианского подвижничества. После принятия монашества, Авраамий поселился в Ростове на берегу озера Неро.

В Ростовской земле тогда было много язычников, и преподобный усиленно трудился над распространением истинной веры. Недалеко от кельи святого было капище, где язычники поклонялись каменному идолу Велесу, который наводил страх на жителей Ростова.

В чудном видении перед Авраамием явился святой апостол Иоанн Богослов и дал ему жезл, увенчанный крестом, которым преподобный уничтожил идола. На месте капища святой Авраамий основал обитель в честь Богоявления и стал ее настоятелем.

В память явления преподобный построил храм во имя апостола Иоанна Богослова. Многие язычники, убежденные святым Авраамием, крестились.

Особенно велико было его влияние на детей: он обучал их грамоте, наставлял в законе Божьем, крестил. Его жизнь была повседневным подвигом молитвы и труда на пользу братии: он колол дрова для пекарни, стирал одежды иноков, носил воду для кухни.

Преподобный преставился в глубокой старости и был похоронен в храме Богоявления. Его святые мощи были открыты при великом князе Всеволоде.

Тропарь

Просветився Божественною благодатию, неверныя люди наставил еси к свету Богоразумия: и по смерти сияя светлостию жития твоего, источаеши исцеления притекающим с верою к тебе, Авраамие отче наш, Христа Бога моли даровати нам велию милость.

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