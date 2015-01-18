18 января Православная Церковь чтит память преподобной Синклитикии Александрийской

Преподобная Синклитикия происходила родом из Александрии.

Она была дочерью богатых родителей, и к тому же, прекрасна собой.

Девушка отказалась вступить в брак и все время проводила в посте и молитве.

После смерти родителей она раздала нищим имущество и со своей слепой сестрой, приняв иночество, скрылась в одной из гробниц, принадлежавших ее родственникам. Слава о ее подвигах быстро распространилась в окрестностях, и много благочестивых женщин и девушек пришли к ней, чтобы жить под ее руководством.

В продолжение своей подвижнической жизни святая усердно, словом и делом поучала сестер.

Святая скончалась около 350 года, в возрасте восьмидесяти трех лет.

"УНИАН-Религии"

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